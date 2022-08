Kroonprinses Victoria bij jubileumconcert Oostzeefestival

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft in Stockholm het concert bijgewoond om het 20-jarig bestaan van het Östersjöfestival te vieren. Het Oostzeefestival wordt jaarlijks in de Zweedse hoofdstad gehouden en is een van Europa’s grootste en toonaangevende klassieke muziekfestivals met artiesten, orkesten en dirigenten uit de zes landen van het Oostzeegebied.

Hoewel klassieke muziek een belangrijk ingrediënt is van het festival, wordt er ook stilgestaan bij initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Oostzeegebied. Zo ligt dit jaar de focus van de jubileumeditie op het belang van onderwijs voor een open en duurzame samenleving. De landen in het gebied moeten een samenleving creëren waar gedeelde, objectieve kennis leidend is, laat de organisatie weten. “We hebben elkaar nodig om gemeenschappelijke problemen op te lossen.”

Voordat het jubileumconcert begon waren er een aantal activiteiten waarbij de bezoekers kennis konden maken met tal van maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven rond het Oostzeegebied. Ook waren er een aantal paneldiscussies. Voordat Victoria naar het jubileumconcert ging, was ze als toeschouwer aanwezig bij een van de discussies.