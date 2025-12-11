Kroonprinses Victoria draagt oude jurk van koningin Silvia

Kroonprinses Victoria verscheen woensdagavond in een galajurk van haar moeder, koningin Silvia, bij de uitreiking van de Nobelprijzen in Stockholm. De japon is een ontwerp van Jacques Zehnder en werd in 1994 gedragen door de Zweedse koningin.

Victoria staat bekend om haar duurzame kledingkeuzes en leende eerder kleding uit de kast van haar moeder. Ook koningin Silvia en prinses Madeleine schaften voor de Zweedse Nobelprijzen geen nieuwe outfit aan.

Prinses Sofia, de vrouw van prins Carl Philip, was niet bij de uitreiking aanwezig. Volgens HELLO! meldde het Zweedse hof dat Sofia thuisbleef bij haar dochter prinses Ines, die in februari werd geboren.

Koning Carl Gustaf reikte de prijzen uit in onder meer de categorieën Natuurkunde, Geneeskunde en Literatuur. Eerder op de dag was de Noorse koninklijke familie aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede.