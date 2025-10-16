Kroonprinses Victoria geniet van gesprekken met Japanse keizer

Kroonprinses Victoria vond het bijzonder dat ze afgelopen week een ontmoeting had met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Volgens de Zweedse troonopvolgster is het “een ontzettend hartelijk stel”.

“We hebben de kans gehad om elkaar een aantal keren te ontmoeten. Ze reizen tegenwoordig niet veel meer, dus de gelegenheden zijn beperkt”, zei Victoria tegen het Zweedse blad Svensk Damtidning. “Maar het is een ontzettend hartelijk stel en we hebben altijd fijne gesprekken, waar ik erg van geniet.”

Victoria vervolgt: “Bovendien was de huidige keizer ook op onze bruiloft aanwezig, wat heel attent van hem was, aangezien het voor hem een grote onderneming was om naar ons toe te reizen.”

Victoria en haar echtgenoot prins Daniel waren dinsdag op bezoek bij Naruhito en Masako. Het keizerlijke echtpaar bood hen een diner aan. Inmiddels zijn de Zweedse kroonprinses en de prins in Zuid-Korea.