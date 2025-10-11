Kroonprinses Victoria herenigd met prins Daniel in Japan

De Zweedse kroonprinses Victoria is in Japan herenigd met haar man, prins Daniel. Hij voegde zich bij zijn echtgenote tijdens haar werkbezoek aan de Wereldtentoonstelling in Osaka. Ze gaan samen naar het eiland Naoshima in de Japanse Binnenzee.

Victoria begon haar officiële bezoek aan Japan eerder deze week zonder Daniel. De kroonprinses vertegenwoordigde Zweden bij de voorbereidingen voor de Wereldexpo 2025 in Osaka, waar zij onder meer het Noordse Paviljoen bezocht en sprak met Japanse en Zweedse vertegenwoordigers. Ook bezocht zij de paviljoens van de Verenigde Naties, Japan, Zuid-Korea en Peru.

Het bezoek aan Japan maakt deel uit van een bredere reis van het Zweedse kroonprinselijk paar door Azië. Na hun verblijf in Osaka en Tokio reist het paar van 15 tot en met 17 oktober door naar Zuid-Korea voor een officieel bezoek.