Kroonprinses Victoria krijgt militaire training

Kroonprinses Victoria van Zweden zal dit jaar beginnen aan haar militaire trainingen. Het doel is dat Victoria daardoor meer leert over de taken en activiteiten van de Zweedse strijdkrachten, meldt het hof.

De kroonprinses begint in het voorjaar met een training van een paar dagen. Tijdens deze Solbacka-cursus leert Victoria onder meer over het landelijke veiligheidsbeleid en crisisparaatheid.

Later in het jaar doet de kroonprinses mee aan een operationele commando-oefening. Ook staan er nog andere militaire trainingen op het programma.

Als troonopvolgster zal Victoria blijven trainen en leren over de Zweedse defensie. Dat doet ze met werkbezoeken, andere activiteiten en trainingen, zoals die waar ze dit jaar mee begint.