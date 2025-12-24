Kroonprinses Victoria leest kerstverhaal voor op Zweedse tv

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft woensdagavond het traditionele kerstverhaal voorgelezen op de Zweedse televisie. De uitzending was te zien bij SVT, zo meldt het Zweedse hof op Instagram.

De lezing betrof het bijbelgedeelte uit Lucas 2:1-20 over de geboorte van Jezus, dat in Zweden en veel andere landen een vaste traditie is in de kerstperiode. Dit jaar vond de opname plaats in de kapel van Slot Ulriksdal in Solna. De huidige kapel werd gebouwd in 1860, tijdens het bewind van koning Karel XV.

Het Zweedse hof deelde op Instagram een portretfoto van de kroonprinses en beelden van de kerstlezing.