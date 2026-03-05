Kroonprinses Victoria ontmoet Letse president in Riga

Kroonprinses Victoria van Zweden heeft donderdag een ontmoeting gehad met de Letse president Edgars Rinkēvičs. Hij ontving haar op het presidentieel paleis in de Letse hoofdstad Riga voor een audiëntie.

Victoria is voor een dag in Letland. De dochter van koning Carl Gustaf bezoekt ook nog een militaire kazerne in Kadaga, waar verschillende Zweedse militairen zijn gestationeerd.

Op de kazerne zijn ook Deense soldaten. Zij zijn uitgezonden als onderdeel van de oostelijke NAVO-aanwezigheid tegen Rusland. Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken namen er eind vorig jaar ook een kijkje.