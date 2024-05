Kroonprinses Victoria ook fysiek aanwezig bij songfestival

De Zweedse kroonprinses is aanwezig bij de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. De royal was aan het begin van de live-uitzending al te zien in een videoboodschap, maar zit ook in de zaal. In een video wenste ze alle deelnemers succes.

De show begon met een optreden van de Zweedse zanger Björn Skifs. Hij zong de klassieker Hooked On A Feeling. Daarmee had hij in de jaren zeventig veel succes. Het publiek reageerde enthousiast en ook Victoria genoot zichtbaar van het optreden. Met een grote glimlach op haar gezicht klapte ze mee.