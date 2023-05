Kroonprinses Victoria op excursie naar vogelmeer

Kroonprinses Victoria is op excursie geweest naar Hjälstaviken, een vogelmeer omringd door riet en kustweiden met grazende dieren. Op foto’s van het uitje is de Zweedse royal te zien met een grote verrekijker.

De excursie maakte deel uit van de jaarvergadering van de Zweedse afdeling van het Wereld Natuur Fonds (WWF) die Victoria bijwoonde. De jaarlijkse bijeenkomst werd gehouden in kasteel Ekolsund. Tijdens de vergadering hield Yvonne Blombäck, senior programmacoördinator bij WWF, een lezing over de rol van draslanden bij klimaatverandering. Drasland is land dat bijna altijd verzadigd is door water. Dat zorgt voor een bijzondere vegetatie en een zeer grote biodiversiteit. Dat maakt draslanden interessant voor vogels. In ons land is de Waddenzee een voorbeeld van drasland.

WWF houdt zich sinds de jaren zeventig in Zweden bezig met draslanden. Daarvan zijn er veel verdwenen in het land, maar de belangstelling voor het behoud, herstel en de aanleg van nieuwe draslanden neemt toe.