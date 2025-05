Kroonprinses Victoria plant cadeau voor Charles in Stockholm

Kroonprinses Victoria van Zweden heeft in het beeldenpark op het Zweedse eiland Djurgården bij Stockholm een boom geplant. Het gaat om eenzelfde boom die eerder deze maand bij Windsor Castle werd neergezet door de Britse koning Charles en koningin Camilla en hun Zweedse collega’s koning Carl Gustaf en koningin Silvia.

Het Britse koningspaar kreeg de boom, een Zweedse eik, cadeau ter gelegenheid van de kroning in 2023. Kroonprinses Victoria schonk hun ook een boom, met de bedoeling om die in Stockholm te planten.

Victoria plantte de boom met een speciale schop. Daarop was de vlag van Zweden geschilderd en stond de datum van het moment van planten. Bij het moment was de Britse ambassadeur in Zweden Samantha Job aanwezig.