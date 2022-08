Kroonprinses Victoria reikt Junior Water Prize uit in Stockholm

Kroonprinses Victoria heeft in Stockholm de Junior Water Prize uitgereikt. Dit jaar ging die naar Annabelle M. Rayson uit Canada. De prijsuitreiking hoort bij de World Water Week die deze week in de Zweedse hoofdstad plaatsvindt.

Rayson kreeg de prestigieuze prijs voor haar onderzoek naar het behandelen en voorkomen van schadelijke algenbloei. Die heeft invloed op de waterkwaliteit en de diversiteit van ecosystemen over de hele wereld en kost de visserij- en toeristenindustrie miljoenen dollars. De vader van Rayson is een commerciële visser. Hij kon in bepaalde gebieden niet meer vissen vanwege algenbloei. Voor zijn dochter was dat het sein om onderzoek te doen naar een methode om de algengroei te behandelen en te voorkomen.

Victoria is beschermvrouwe van de Junior Water Prize. Die wordt sinds 1997 jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van het Stockholm International Water Institute. Het instituut looft sinds 1991 ook de Stockholm Water Prize uit. Woensdag reikt koning Carl Gustaf die uit aan de Belg Wilfried Brutsaert.