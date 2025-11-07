Kroonprinses Victoria reikt wetenschapsprijzen uit in Uppsala

Kroonprinses Victoria en prins Daniel waren donderdagavond bij het jaarlijkse gala van de Gustav Adolf Academie in het kasteel van Uppsala. Tijdens het evenement reikte Victoria prijzen uit aan mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de koninklijke academie die gewijd is aan de Zweedse volkscultuur.

Onderscheidingen die tijdens het evenement worden uitgereikt, zijn bedoeld om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Victoria en Daniel droegen donderdagavond galakleding en de Orde van de Serafijnen, de hoogste koninklijke onderscheiding in Zweden, is te zien op foto’s.

Het Zweedse hof blikte vrijdagochtend terug op het gala, dat traditiegetrouw plaatsvindt op 6 november, de dag dat de academie in 1932 werd opgericht. Deze datum is tevens de sterfdag van koning Gustav II Adolf (1594-1632), naar wie de academie is vernoemd.