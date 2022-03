Kroonprinses Victoria viert naamdag met haar gezin

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft met het hele gezin haar naamdag gevierd. Vanwege de coronapandemie was het de afgelopen twee jaar niet mogelijk de dag groots te vieren. Nu kan dat eindelijk wel en daar maakten veel Zweden gebruik van.

Rond 10.45 uur verscheen Victoria met haar man prins Daniel en hun kinderen prinses Estelle (10) en prins Oscar (6) op de binnenplaats van het koninklijke slot in Stockholm. Daar werden de royals getrakteerd op een concert van het muziekkorps van het Zweedse leger. Victoria kreeg bloemen en voor prins Oscar en prinses Estelle was er ook een presentje; ze kregen ieder een baret van het amfibische regiment en een boek over het werk van dit legeronderdeel.

Veel Zweden waren ook naar het slot gekomen om de kroonprinses te feliciteren. Hoewel Victoria vanwege de coronapandemie geen cadeaus van het publiek kon aannemen, maakte ze toch hier en daar een praatje met de mensen achter de hekken. Op een filmpje op de site van het Zweedse koninklijk huis is te zien hoe ze de mensen bedankt voor hun komst.