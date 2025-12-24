Kroonprinses Victoria wenst Zweedse zorgmedewerkers fijne kerst

Kroonprinses Victoria van Zweden heeft woensdag een bezoek gebracht aan het ziekenhuis Södersjukhuset in Stockholm. De Zweedse troonopvolgster ging daar samen met haar gezin naartoe om het personeel persoonlijk een fijne kerst te wensen, deelde het hof.

“Veel mensen in Zweden werken tijdens Kerstmis, ook in de gezondheidszorg. Daarom bezochten de kroonprinses en haar familie Södersjukhuset in Stockholm om de medewerkers een vrolijk kerstfeest te wensen”, schrijft het hof. Op foto’s is te zien dat Victoria, haar man Daniel en hun kinderen Estelle en Oscar koffie drinken en praten met verplegers en artsen op de afdeling.