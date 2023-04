Kunstenaar verkoopt met bloed besmeurde boeken van prins Harry

De Russische anti-oorlogskunstenaar Andrei Molodkin heeft 25 uitgaven van Spare, de autobiografie van de Britse prins Harry, besmeurd met bloed van mensen. Molodkin wil daarmee een statement maken tegen de uitspraken van Harry over Afghanistan. De Britse prins vertelt in zijn boek dat hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 mensen heeft gedood.

Daarover zegt Molodkin: “Prins Harry schept op over het doden van de Taliban alsof het slechteriken in een videogame zijn. Vervolgens gebruikt hij een droevig verhaal om boeken te verkopen over drugsgebruik, seks en dodelijke veroveringen.” De kunstenaar is van plan de boeken te verkopen vanaf 2 mei, slechts een aantal dagen voor de kroning van Charles op 6 mei. Dat schrijft het Britse Sky News.

Het is niet de eerste keer dat Molodkin een statement maakt tegen de uitspraken van Harry. Vorige maand projecteerde hij een met bloed gevulde sculptuur van Harry op de St Paul’s Cathedral in Londen.

De met bloed besmeurde boeken zijn in mei te koop voor 8000 Britse pond (ruim 9000 euro) per stuk. Molodkin wil de opbrengst geven aan Afghaanse goede doelen.