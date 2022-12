Kunstenares: prins George heeft tekentalent

Prins George zou een waar kunstenaarstalent hebben. Dat vindt althans Hannah Dale, de bedenker van Wrendale Designs, dat onder meer kerstkaarten maakt. Rond kerst bracht het Britse hof een kerstkaart gemaakt door George naar buiten, die veel overeenkomsten met de kaarten van het Britse merk had.

Voor Dale was het dan ook een “onverwachte kerstverrassing” om te zien dat de 9-jarige George waarschijnlijk zijn inspiratie had opgedaan bij het kaartenmerk. “Het was echt een leuke verrassing om het op eerste kerstdag te zien. De foto verscheen op mijn Twitter-feed”, zo vertelt ze aan het tijdschrift Hello!

Dale is ervan overtuigd dat de kaart van het hertje gelijkenissen vertoont met die van haar. “Ik herkende het meteen. Ik denk dat je het kunt zien aan de hoek van de oren en de kleine roodborstjes.” Hoe George haar kaarten heeft ontdekt, blijft een mysterie. “Maar daar kom ik heel graag achter.”