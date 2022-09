Kwart miljoen mensen namen afscheid van Queen in Westminster Hall

Meer dan een kwart miljoen mensen hebben afscheid genomen bij de kist van de Britse koningin Elizabeth in Westminster Hall. De overleden vorstin was daar van vorige week woensdag tot afgelopen maandagochtend opgebaard.

De Britse cultuurminister Michelle Donelan heeft het aantal gedeeld met de Britse nieuwszender Sky News. Ze zei ook dat het definitieve cijfer nog moet worden vastgesteld.

Het was de verwachting dat honderdduizenden mensen in Westminster Hall hun laatste eer wilden bewijzen aan Elizabeth, die zeventig jaar op de troon zat. Vanwege de grote belangstelling was de rij door Londen kilometerslang en moesten mensen ook ’s nachts uren in de rij staan.