Kwestie-Groenland houdt Deens koningspaar bezig

De recente aandacht voor Groenland heeft koning Frederik van Denemarken en zijn vrouw koningin Mary diep geraakt. Dat zei hij donderdag volgens Deense media tijdens een korte persconferentie rond het staatsbezoek aan Litouwen. Aanleiding was het nieuws dat Frederik volgende maand een officieel bezoek aan Groenland brengt.

“Wij voelen sterk mee met het Groenlandse volk, en het heeft ons erg geraakt wat er de afgelopen weken in Groenland gebeurt”, zei de koning. “We merken in de media dat het Groenlandse volk erg bezorgd is geweest. Dat houdt ons beiden bezig”, vervolgde hij, verwijzend naar hemzelf en koningin Mary.

Het bezoek aan Groenland wordt Frederiks eerste sinds het land wereldnieuws werd toen de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde alles op alles te willen zetten om het eiland onder Amerikaanse controle te brengen. Groenland is onderdeel van het Deense koninkrijk.

Kinderen

Frederik en Mary volgen de ontwikkelingen op de voet, zeggen ze. “Het houdt ons erg bezig. We zijn ons ook bewust van hoeveel steun er is geweest voor Groenland, het Groenlandse volk en het koninkrijk van onze naaste bondgenoten. Dat is zeer geruststellend. We praten er ook met onze kinderen over.”

De laatste keer dat Frederik Groenland bezocht, was in april vorig jaar. Ook toen was Trump al bezig met zijn wens om Groenland in te lijven.