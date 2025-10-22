Kylie Minogue treedt op bij Earthshot Prize van prins William

De Earthshot Prize van de Britse prins William heeft verschillende grote sterren weten te strikken voor de prijsuitreiking in Rio de Janeiro volgende maand. Onder anderen Kylie Minogue treedt op 5 november op tijdens de ceremonie.

De Earthshot Prize is door prins William bedacht en is bedoeld om duurzame initiatieven te steunen. Van de vijftien finalisten vallen er vijf in de prijzen. De winnaars krijgen een miljoen pond om hun projecten mee te financieren.

De organisatie maakte bekend dat er ook optredens zijn van Shawn Mendes en de Braziliaanse zangeres Anitta. Oud-voetballer Cafú, turnster Rebeca Andrade en autocoureur Sebastian Vettel reiken prijzen uit.