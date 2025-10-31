Kylie Minogue verheugt zich op Earthshot Prize in Brazilië

Kylie Minogue verheugt zich op de uitreiking van de Earthshot Prize in Rio de Janeiro in het bijzijn van de Britse prins William volgende week. “Ik kijk er zo naar uit om terug te zijn in Brazilië”, schrijft de Australische zangeres in een bericht op Instagram.

Minogue hult zich op de foto in een outfit die bestaat uit kleuren van de Braziliaanse vlag. Samen met onder anderen Shawn Mendes treedt ze op tijdens de ceremonie van de Earthshot Prize, een initiatief van William om organisaties te steunen die bijdragen aan een beter milieu. “Zie je daar!”, schrijft de Braziliaanse zangeres Anitta, die eveneens haar opwachting maakt tijdens het evenement.

De uitreiking vindt plaats op 5 november, in het bijzijn van William. Van de vijftien finalisten vallen er vijf in de prijzen. De winnaars krijgen een miljoen pond om hun projecten mee te financieren. Catherine, de prinses van Wales, zal niet aanwezig zijn.