Laatste dag eilandenbezoek Beatrix in het teken van natuur

De laatste dag van het bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao en Aruba staat vooral in het teken van de natuur. De 85-jarige prinses brengt een bezoek aan Parke Nacional Arikok en sluit de dag af met een symposium van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Beatrix arriveerde maandag in Curaçao, waar zij ook de dinsdag en woensdag doorbracht. Donderdagochtend kwam ze aan op Aruba. Hoewel het programma vrijdag afloopt, vliegt Beatrix zaterdag pas terug naar Nederland.

De prinses bezocht Parke Nacional Arikok ook bij haar laatste bezoek in 2017 en koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia maakten in januari nog een wandeling door het beschermde natuurgebied. Na het bezoek aan het nationale park gaat Beatrix langs bij het DCNA-symposium op de Universiteit van Aruba. Daar wordt kennis en ervaring uitgewisseld voor het behoud en herstel van de ecosystemen in het Caribisch gebied.

Het bezoek van Beatrix aan Curaçao en Aruba staat in het teken van de bescherming van ecosystemen, en sociaal-maatschappelijke initiatieven. Dat is in het hele programma terug te zien. Zo bezocht de prinses eerder deze week de natuurgebieden Rif St. Marie-Hermanus en Shete Boka op Curaçao en nam ze donderdag een kijkje bij een speeltuin en de kindertelefoon van Aruba.

Beatrix heeft een grote voorliefde voor het Caribisch deel van Nederland. Als beschermvrouwe van de DCNA brengt ze al jaren bezoeken aan de eilanden. Dat deed ze in 2021 voor het laatst aan Curaçao en in 2017 aan Aruba. Haar kleindochter Amalia liet in februari nog weten dat haar oma een beetje “jaloers” was dat zij op reis ging naar het Caribisch deel van Nederland. “Zoals u weet heeft mijn grootmoeder ook een groot hart voor de eilanden en ze zei ook: ik ben stiekem ergens wel jaloers dat jij gaat. Ik had ook heel graag willen gaan.”