Laatste door Queen Elizabeth gekozen Order of Merit-leden bekend

Koning Charles heeft bekendgemaakt welke nieuwe leden er worden opgenomen in de Britse Order of Merit. Het is voor het eerst dat Charles deze benoeming doet sinds hij hoofd is van de Orde. De nieuwe leden zijn begin september nog door koningin Elizabeth gekozen, vlak voor haar overlijden.

De Orde van Verdienste, zoals deze in het Nederlands heet, wordt toegekend voor bijzondere verdiensten in bijvoorbeeld de kunst, wetenschap, cultuur of literatuur. Architect David Adjaye, hoogleraar verpleegkunde Elizabeth Anionwu, Brits Hogerhuis-lid Floella Benjamin, historica Margaret MacMillan, en Nobelprijswinnaars Paul Nurse en Venki Ramakrishnan worden allemaal nieuw opgenomen.

De Order of Merit werd in 1902 in het leven geroepen door koning Edward VII. In totaal zijn er maximaal 24 mensen lid van de orde.