Laatste munten van 1 pond met beeltenis Elizabeth in omloop in VK

In het Verenigd Koninkrijk gaan de laatste munten van 1 pond met het portret van koningin Elizabeth in omloop. Dat heeft de Royal Mint aangekondigd. Volgens de Royal Mint gaat het om ruim 23 miljoen munten, die samen met 7,5 miljoen nieuwe munten met daarop koning Charles worden vrijgegeven.

De Royal Mint zegt dat de laatste munten met Elizabeth, die in 2022 zijn geslagen, de zeldzaamste 1 pond-munten in omloop zijn. Directeur Rebecca Morgan noemt de uitgifte een “cruciaal moment in de geschiedenis van de Britse munt”. “We zijn getuige van de fysieke weergave van de overgang van onze monarchie.”

Volgens Morgan biedt de gelijktijdige uitgifte van de munten kansen voor zowel ervaren muntenkenners als beginnende muntenverzamelaars. “Munten verzamelen biedt een fascinerend kijkje in de geschiedenis en cultuur van ons land. Deze munten aantreffen in je wisselgeld kan een aanleiding zijn om een leuke hobby te beginnen die je in contact brengt met het erfgoed, de geschiedenis en het vakmanschap achter de Britse munteenheid”, aldus Morgan.