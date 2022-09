Laatste vlucht koningin Elizabeth meest gevolgde vlucht ooit

De vlucht waarmee de kist met het stoffelijk overschot van de Britse koningin Elizabeth dinsdag van Edinburgh naar Londen werd gebracht is de meest gevolgde vlucht ooit. Volgens de website Flightradar24 keken online meer dan 5 miljoen mensen live mee. Bijna 4,8 miljoen mensen volgden de vliegtocht via de website zelf. Daarnaast werd de vlucht door nog eens een kwart miljoen mensen via YouTube bekeken.

Op Flightradar24 kunnen vluchten online worden gevolgd op een kaart. Flightradar24 meldt dat 6 miljoen mensen tijdens de eerste minuut van de vlucht probeerden gebruik te maken van de website. Omdat het platform deze aantallen niet gewend is, werkte de site echter minder goed.

Het vorige record was pas ruim een maand oud. Begin augustus volgden 2,2 miljoen mensen de vlucht van de Amerikaanse voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden, die naar Taiwan afreisde voor een omstreden bezoek.

De Britse koningin Elizabeth overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse landgoed Balmoral Castle. Ze werd dinsdag in het bijzijn van haar dochter prinses Anne met een militair vliegtuig van Edinburgh naar de Engelse hoofdstad gebracht. Dinsdagavond is haar kist aangekomen bij Buckingham Palace. Woensdag wordt de koningin in een processie met koning Charles en de andere royals naar het Britse parlementsgebouw gebracht, waar belangstellenden vier dagen de gelegenheid hebben Elizabeth de laatste eer te bewijzen. Er worden honderdduizenden mensen verwacht.