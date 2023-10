Laurent onder de indruk van ontwikkeling nichtje Elisabeth

Prins Laurent van België heeft er alle vertrouwen in dat zijn nichtje prinses Elisabeth een uitstekende koningin zal worden. Hij staat versteld van de ontwikkeling van het oudste kind van zijn broer koning Filip.

“Dit lieve jonge meisje spreekt vier talen perfect en ik ben altijd verbaasd om te zien hoe ze zich ontwikkelt, op een goede manier”, zegt de eerder deze maand 60 jaar geworden Laurent in een interview met het Belgische RTL. “Op haar leeftijd heeft ze al een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.”

Prinses Elisabeth vierde afgelopen week haar 22e verjaardag. Als oudste kind van Filip en Mathilde is zij de eerste in de lijn van troonopvolging. Momenteel studeert ze in het Britse Oxford.