Laurentien: andere jeugd door toeslagenaffaire is ongelofelijk

Prinses Laurentien vindt het “ongelofelijk” dat jongeren door de toeslagenaffaire een andere jeugd hebben gehad. Dat zegt de vrouw van prins Constantijn en oprichter van Stichting (Gelijk)waardig Herstel in de AVROTROS-podcast Niet mijn schuld – Kinderen van de Toeslagenaffaire. Die stichting zet zich in voor de belangen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. In de podcast, die vanaf maandag te streamen is via NPO Luister, spreekt journalist Sander ’t Sas met onder anderen toeslagenkinderen en hun ouders.

De stichting probeert, los van de overheid, een schaderoute voor gedupeerde ouders te faciliteren. Ze koppelen bijvoorbeeld vrijwilligers met ouders om hun verhalen op te tekenen. Volgens Laurentien brengt dat hen en het gezin “vaak heel erg veel” als ze op die manier tot rust komen. De prinses stelt dat ouders hun identiteit door de verhalen weer terugkrijgen, doordat alles op z’n plek valt als ze erover vertellen. “Het is zwaar en vaak pijnlijk, maar tegelijkertijd zeggen ouders ook: het heeft me heel veel heling gebracht.”

Niet alleen de ouders, maar ook hun kinderen zijn natuurlijk slachtoffer van de toeslagenaffaire. “Ik vind het ongelofelijk dat jongeren daardoor voelen: ik had misschien ook een andere jeugd kunnen hebben”, zegt Laurentien daarover. “Dat gevoel van die verloren jeugd, daar moeten we echt met elkaar de schouders onder zetten.”

Laurentien zegt verder het gevoel van verdriet en radeloosheid, dat volgens ’t Sas bij toeslagenkinderen heerst, te begrijpen. “Omdat het op zo’n grote schaal is en zo’n enorme impact heeft”, zegt ze onder meer. Ook hebben veel gezinnen volgens haar nog veel leed door de affaire. “Juist daarom is het belangrijk om te verbinden met elkaar, om het gevoel te hebben: we gaan door. Dat moet je toch met elkaar organiseren.”