Laurentien emotioneel in Sporen van Slavernij: raakte me enorm

Prinses Laurentien heeft in het NPO 1-programma Sporen van Slavernij te horen gekregen dat ze een Chinese voormoeder heeft. “Het raakte me enorm”, vertelt de prinses geëmotioneerd. “Ik denk dat het eerste gevoel was ‘nu weet ik het eindelijk’, als een puzzelstukje dat op zijn plaats valt.” Ook ontdekte de prinses dat er onder haar voorouders zowel slavenhouders als tot slaaf gemaakten waren.

De vrouw van prins Constantijn wist naar eigen zeggen slechts “flarden van verhalen” over haar Aziatische voorouders. Het raakte Laurentien dan ook toen sommige voorouders een naam en gezicht kregen. “Anonimiteit is iets heel heftigs”, vertelt ze. “Mensen die een naam krijgen met een geschiedenis, worden ook gezien als mens en zijn menswaardig. Alles waar ik voor sta, gaat daarover eigenlijk.”

In de aflevering benadrukt de prinses het belang van het erkennen van wat zich in de geschiedenis heeft afgespeeld. “Door te snappen wat er in het verleden gebeurde, kun je misschien weer een soort puzzelstukje in jezelf duiden. Dat heeft ook weer een impact op hoe ik naar de toekomst kijk. En op wat ik misschien ook weer aan mijn kinderen door ga geven”, aldus Laurentien.

De prinses vertelt ook dat Indonesië voor haar altijd al “een bepaald gevoel” heeft gehad. “Het is moeilijk te bevatten wat al deze ontmoetingen, gesprekken en ontdekkingen voor mij en mijn familie, en natuurlijk in de eerste plaats voor Eloise, Claus en Leonore, gaan betekenen”, concludeert de prinses aan het einde van de uitzending. “Het verleden heeft ons gevormd en vormt ons nog iedere dag. Ik omarm het.”

In Sporen van Slavernij van Omroep MAX gaan bekende Nederlanders in gesprek met historici over het verleden van hun voorouders tijdens de slavernij. In het huidige seizoen passeerden onder anderen presentator Humberto Tan, oud-keeper Stanley Menzo en singer-songwriter Sabrina Starke de revue.