Laurentien en Eloise onder de indruk van Oerol

Prinses Laurentien en haar dochter Eloise zijn onder de indruk van het festival Oerol op Terschelling. Laurentien was “flabbergasted”, vertelde ze in het programma Opium op Oerol. “De sfeer, de natuur, de cultuur… Maar er is ook een enorm gemeenschapsgevoel”, aldus de prinses. “Je voelt je helemaal opgenomen.”

Eloise gaf toe dat ze niet eerder van het festival had gehoord voordat ze erheen ging, waarop het publiek verbaasd reageerde. “Sorry, sorry”, lachte de gravin. Volgens presentator Cornald Maas zijn bezoekers van het festival doorgaans van een andere generatie. “Na wat ik gisteren en vandaag heb gezien hoop ik dat alle jongeren hiernaartoe komen”, aldus Eloise.

Laurentien en Eloise bezochten onder meer een voorstelling over het werk van politieagenten. Na het optreden was Laurentien zichtbaar geëmotioneerd. “Het ging over menselijkheid en onmenselijkheid”, vertelde de prinses. “Op het moment dat je van mensen helden maakt, ontmenselijk je ze eigenlijk. Maar ook de boeven. En uiteindelijk zit het in ons allemaal, het goed en het kwaad. Alles wat ik doe, gaat daarover.”