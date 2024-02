Laurentien en Eloise openen deuren van vintagekledingzaak

Prinses Laurentien en haar dochter Eloise openen vrijdag de deuren van hun vintagekledingwinkel in Den Haag. In de zaak My Lima Lima verkopen ze hun eigen kleding, maar ook exclusieve stukken van anderen. Het grootste deel van de opbrengsten van de winkel gaat naar goede doelen.

De kledingzaak was een idee van de prinses, maar Eloise zal de winkel samen met een goede vriend gaan runnen. De gravin is van plan zelf ook vaak in de zaak te zijn, vertelde ze eerder aan LINDA. “Het moet een fijne plek zijn waar mensen samenkomen, kleding passen en waar ik meetings heb, koffietjes doe en tussendoor aan mijn opleiding werk.”

De winkel is na de opening wekelijks van dinsdag tot en met zaterdag open.