Laurentien en Eloise openen vintagewinkel in Den Haag

Prinses Laurentien en haar dochter Eloise openen volgende maand samen een vintagekledingwinkel in Den Haag. Het grootste deel van de opbrengsten van de zaak gaat naar goede doelen, vertellen ze aan de website van LINDA.

Laurentien en Eloise hebben al veel kleding ingezameld voor hun winkel waar vooral meer exclusieve stukken worden verkocht. Er komt kleding te hangen van de prinses en de gravin, maar ook van anderen.

Het idee kwam van de prinses toen ze veel werkte met slachtoffers van de toeslagenaffaire. “Dat was een tijd dat ik alleen maar aan het werk was. Ik was alleen maar in het zwart en donkerblauw gekleed, en totaal niet met mezelf bezig”, vertelt ze. “Ik werk met ontzettend veel mensen die heel weinig hebben. Dan denk je elke keer als je je kast opendoet: het hangt daar maar. Wat als ik het verkoop en de opbrengst weggeef aan goede doelen die mensen kunnen helpen die het nodig hebben.”

Fijne plek

Laurentien deelde haar idee met haar dochter, die de winkel samen met een goede vriend van de familie zal runnen. Eloise is van plan er zelf ook veel te zijn. “Het moet een fijne plek zijn waar mensen samenkomen, kleding passen en waar ik meetings heb, koffietjes doe en tussendoor aan mijn opleiding werk.”

De prinses vindt het “waanzinnig” om met haar dochter samen te werken en ook Eloise is enthousiast. “Ik zeg altijd tegen mijn moeder: van jou kan ik het meest leren. Qua voorbeeld is mammie altijd mijn nummer één geweest.”