Laurentien en stichting dreigen met juridische stappen tegen AD

Prinses Laurentien en haar stichting voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire dreigen met juridische stappen als het AD de “ongefundeerde beschuldigingen” over Laurentien niet van de website haalt en rectificeert. Dat laat een woordvoerder van Laurentien en de stichting woensdag aan het ANP weten.

De krant schrijft in een artikel dat woensdagavond op de website is gepubliceerd dat er meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag over de prinses bij de ambtelijke top van het ministerie van Financiën zouden zijn binnengekomen. “We hebben de vrijheid van pers hoog in het vaandel staan”, zegt de woordvoerder van de stichting en de prinses. “Maar het AD kan niet zomaar iets zeggen zonder dat te onderbouwen of hard te maken.”

Als het AD geen gehoor geeft aan de oproep, willen de stichting en Laurentien juridische stappen ondernemen tegen de krant. De woordvoerder kon woensdagavond niet zeggen om wat voor stappen dit concreet zou gaan.

Hoofdredacteur Rennie Rijpma van het AD laat in een reactie aan het ANP weten dat “wij nooit ongefundeerde zaken zouden publiceren. Onze journalist heeft goed, inhoudelijk werk geleverd. We zien de stappen met vertrouwen tegemoet.”