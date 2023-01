Laurentien geraakt door grote vraag naar tweetalige luisterboeken

Ruim 4500 Oekraïense gezinnen in Nederland en Duitsland hebben dankzij het initiatief Better Time Stories een set interactieve prentenboeken ontvangen waarmee ouders op afstand hun kinderen kunnen voorlezen. In totaal zijn sinds de lancering van Better Time Stories eind september vorig jaar 10.000 aanvragen voor een boekenset binnengekomen. Prinses Laurentien is een van de beschermvrouwen van het initiatief zonder winstoogmerk en zegt diep geraakt te zijn door de grote aanvraag.

Mensen kunnen een donatie doen om gevluchte Oekraïense kinderen een set boeken te schenken. Gevluchte Oekraïense kinderen krijgen in hun gastland dan gratis een set tweetalige prentenboeken van Better Time Stories toegestuurd. Familieleden die in Oekraïne zijn achtergebleven, kunnen via een app de boeken aan hun kinderen voorlezen. De set bestaat uit vijf boeken die gaan over thema’s als liefde, troost en optimisme.

Prinses Laurentien is blij met de grote aanvraag. “Voor een kind dat opgroeit is het horen van een vertrouwde stem van onschatbare waarde. Het raakt me diep dat al zoveel gevluchte gezinnen een aanvraag hebben gedaan voor de set boeken. Dat zegt iets over de grote behoefte die er is om het contact met het thuisfront op allerlei manieren aan te grijpen”, laat ze in een verklaring weten. “De verhalen van Better Time Stories laten de kinderen zien dat thuis bestaat uit de mensen die van je houden, waar je je ook bevindt.”

Hartverwarmend

“Zeker in deze donkere en koude winterdagen kan het horen van de stem van een achtergebleven familielid net wat extra licht brengen in de duisternis”, zegt Better Time Stories-oprichter Andriy Shmyhelskyy. “Ik vind het dan ook hartverwarmend om te zien dat veel Nederlanders de gevluchte Oekraïense kinderen willen helpen”, zegt hij over de meer dan 1850 families die in Nederland al een set prentenboeken hebben ontvangen.

Naast Laurentien zijn ook de presidentsvrouwen Olena Zelenska (Oekraïne), Elke Büdenbender (Duitsland) en Doris Schmidauer (Oostenrijk) als beschermvrouwe betrokken bij het project. Zij hebben ook allemaal een luisterboek ingesproken. De donatiecampagne loopt nog en is momenteel gericht op gevluchte Oekraïners in Nederland en Duitsland. Het streven is om aan alle aanvragen te voldoen en het initiatief later uit te breiden naar andere landen.