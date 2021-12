Laurentien in haar element in Nationaal Onderwijsmuseum

Prinses Laurentien heeft donderdag de tentoonstelling ‘boom-roos-vis’ in het het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht geopend. Dat deed ze samen met de 7-jarige Liv en de Dordtse kinderburgemeester Jacob de Mooij (10). “Jullie zijn hoeder van het goede onderwijs”, zei de prinses in een spontaan toespraakje. “Ik breek even het protocol.”

Laurentien, al zeventien jaar voorvechter op het gebied van lezen en schrijven, voelde zich als een vis in het water. “Het is niet alleen belangrijk om te leren lezen, maar ook om te blijven oefenen”, was de boodschap die ze te horen kreeg van projectleider Janneke Pierhagen. Een boodschap die de prinses in haar werk al vaak had uitgedragen.

De tentoonstelling is ingericht rond de verschillende lesmethoden die in Nederland en Vlaanderen worden gebruikt om kinderen ‘veilig te leren lezen’. Van het huidige ‘ik-kim-sim’ tot het ‘boom-roos-vis’ dat begin jaren zestig werd geïntroduceerd door frater Caesarius Mommers. Ook is er aandacht voor de afnemende leesvaardigheid: een kwart van de kinderen die de basisschool verlaat heeft dan al een taalachterstand opgelopen.

Prinsessenrol

Laurentien stortte zich met veel enthousiasme in het openingsprogramma waar ze vlak voor de opening eerst samen met Liv voorlas uit het verhaal De prinses in het Letterbos. De prinses vertolkte hierin de rol van prinses. Laurentien had ook meteen een klik met Jacob, die zich wil inzetten voor minder armoede onder kinderen. “We moeten maar eens een afspraak maken, als de andere burgemeester het goed vindt. Kinderen maken het verschil”, zei de prinses met een schuine blik op burgemeester Wouter Kolff. Die ging akkoord.

Laurentien schoof ook aan bij twee groepen Dordtse kinderen die spelenderwijs met taal bezig waren. Ze moesten daarbij ook hun fantasie gebruiken. De prinses liet zien zelf nog een rijke fantasie te hebben toen ze beschreef hoe ze met een list, een verborgen zakdoek en ‘killer parfum’ een tegenstander op het schrijf- en bordspel zou verschalken.

“Als je van schrijven houdt: doe het! Als je schrijft, schrijf dan wat je ziet in je hoofd”, aldus Laurentien, die in de ook opgestelde modelschoolbibliotheek ook twee boeken van haar eigen hand vond.