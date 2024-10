Prinses Laurentien is dinsdag toch niet aanwezig bij het Drents bibliotheekevent Bieb goes Wild. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag.

Laurentien is niet aanwezig omdat zij ziek is. Waar de 58-jarige vrouw van prins Constantijn last van heeft, wordt niet vermeld.

Bieb goes Wild is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd voor bibliotheekmedewerkers uit Drenthe. Het is een provinciaal programma om innovaties voor en door bibliotheken te stimuleren.