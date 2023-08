Laurentien opent internationaal bibliotheekcongres in Ahoy

Prinses Laurentien opent maandagochtend 21 augustus het internationale World Library and Information Congress (WLIC) in Ahoy, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend. Tijdens de opening geeft Laurentien een toespraak en reflecteert zij op de rol van bibliotheken in de toekomst.

Gedurende het congres verkennen ruim 3000 bibliotheek- en informatieprofessionals uit 130 verschillende landen hoe bibliotheken kunnen bijdragen aan een inclusieve maatschappij. Dat doen zij vanuit het thema Let’s work together, let’s library.

Bij de openingsceremonie zijn ook demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en demissionair staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media aanwezig. Uslu geeft een toespraak over het belang van bibliotheken en Dijkgraaf gaat tijdens een vraaggesprek in op de verbindende rol van bibliotheken- en informatiespecialisten.

Het is de 88e editie van het congres. Het vindt plaats van 21 tot en met 25 augustus in Rotterdam. Prinses Laurentien is erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en oprichter van Stichting Lezen en Schrijven.