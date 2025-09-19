Laurentien over beschuldigingen: ‘niet gebeurd’

Prinses Laurentien kan zich niet vinden in de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en “kan niet weerleggen wat niet is gebeurd”, vertelt ze in gesprek met RTL Boulevard. Ook noemt ze de periode na de beschuldiging vorig jaar zomer een “rollercoaster”.

“Je kan niet iets weerleggen wat niet gebeurd is. Dat is waarom ik er niet op ben teruggekomen, want er is niks om te weerleggen”, aldus Laurentien. Ook noemt ze de periode na de beschuldiging “bizar”.

Anonieme medewerkers van het ministerie van Financiën beschuldigden Laurentien van grensoverschrijdend gedrag als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal bijstaat. De prinses legde eind augustus 2024 haar functie als voorzitter neer.