Laurentien trapt Nationale Voorleesdagen af in Uithoorn

Prinses Laurentien leest op 26 januari voor tijdens het Nationale Voorleesontbijt. In Integraal Kind Centrum het Duet in Uithoorn leest de vrouw van prins Constantijn voor uit het prentenboek Maar eerst ving ik een monster.

Het boek van Tjibbe Veldkamp gaat over een jongetje dat monsters verzint die hij moet vangen voor hij gaat slapen. Het boek is eerder door een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten verkozen tot Prentenboek van het jaar.

De Nationale Voorleesdagen bestaan al sinds 2004 en worden traditiegetrouw afgetrapt met het Nationale Voorleesontbijt. In het hele land lezen dan bekende en niet-bekende Nederlanders voor in de kinderopvang, op scholen en in bibliotheken en boekhandels. De Nationale Voorleesdagen duren tot en met 5 februari.

Vorig jaar zag het Nationale Voorleesontbijt er vanwege de lockdown anders uit voor prinses Laurentien. Omdat de scholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven toen dicht waren, las de prinses in het tv-programma Zin in Zappelin voor uit het boek Coco kan het! van Loes Riphagen.