Laurentien: verwondering en empathie belangrijk voor samenleving

Prinses Laurentien is van mening dat een samenleving er baat bij heeft als mensen zich blijven verwonderen. “Als je niet meer nieuwsgierig bent naar een ander, wat is je verbinding dan eigenlijk?”, vraagt Laurentien zich af in de Podcast of HOPE.

“Ik vind het mooie van kinderen en ook wel jongeren, die durven heel dicht bij zichzelf te blijven. Dat die gewoon een nieuwsgierige blik hebben”, aldus Laurentien. De vrouw van prins Constantijn denkt eveneens dat het de samenleving “veel positiviteit zou brengen” als mensen elkaar meer vertrouwen. “Ik benader mensen altijd vanuit vertrouwen. Natuurlijk wordt dat wel eens geschaad, maar we leven niet in een perfecte wereld.”

“Als je je afsluit voor anderen, kun je uit verbinding raken”, vervolgt Laurentien. “Je moet gewoon in samenspraak. Soms is dat met jezelf, maar ook met een ander. Een dialoog.” Ook empathie is in de ogen van Laurentien belangrijk voor een samenleving. In de podcast noemt zij dat “een van de kernelementen van een samenleving”. “Als we niet meer empathisch zijn en voelen dat mijn gedrag en woorden iets teweeg brengen bij een ander, dan zijn we echt wel op de verkeerde weg.”

Het begrip ‘geluk’ vindt Laurentien “iets heel ongrijpbaars”. “Wat is voor mij geluk? Ik denk het proces van dat je denkt: Ah, het klopt. Wat ik doe en wie ik ben is best wel in één. Het is bijna iets heel fysieks. Dat is wat geluk is. Voor mij gaat het eigenlijk altijd over hoe je denkt, wat je voelt, waar je mee bezig bent.” Die elementen moeten volgens Laurentien allemaal op één lijn liggen.