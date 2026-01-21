Laurentien voor twintigste keer bij Het Nationale Voorleesontbijt

Prinses Laurentien heeft woensdagochtend voorgelezen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam in Reigersbos tijdens het Nationale Voorleesontbijt. Het bezoek markeerde haar twintigste deelname aan de jaarlijkse campagne, precies tweeëntwintig jaar nadat zij op dezelfde locatie voor het eerst voorlas.

De prinses las voor uit het boek Kleine Aap, dat door een comité is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2026. Van de ongeveer twintig aanwezige kinderen van Basisschool Mobiel luisterde de een net wat aandachtiger dan de ander, waardoor de prinses herhaaldelijk vroeg of de kinderen konden blijven zitten. De reuring maakte voor de prinses zelf weinig uit. “Ik vond het juist ontzettend leuk dat ze er een beetje doorheen spraken”, liet zij weten in een gesprek met het ANP. “Interactie is, vooral bij het voorlezen, belangrijk. Dan hebben ze plezier.”

Tijdens het voorlezen hield prinses Laurentien een knuffel van een aapje in haar linkerhand en imiteerde zij de dieren die in het prentenboek voorbijkwamen door ze uit te beelden en geluiden te maken. De kinderen spraken met de prinses, die door een van de leerlingen werd aangesproken met “juffrouw”, onder meer over dingen die zij leuk vinden om te doen en over hun favoriete dieren.

Oorkonde

De prinses liet weten het “erg bijzonder” te vinden om na al die jaren terug te keren naar de plek waar de traditie van het voorlezen begon. “Het is leuk om te zien dat de kinderen zo enthousiast zijn.”

Na het voorlezen nam prinses Laurentien plaats aan tafel bij leerlingen uit groep 6, die een stukje voorlazen uit verschillende kinderboeken. “Blijf vooral lezen en voorlezen”, benadrukte zij nadat een deel van de groep klaar was.

Hierna kreeg de prinses van Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB, een gouden oorkonde uitgereikt omdat zij voor de twintigste keer kwam voorlezen, samen met een fotoboek met foto’s van alle edities. “Confronterend”, grapte de prinses tijdens de overhandiging, vanwege “alle rimpels die erbij zijn gekomen.”