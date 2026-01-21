Laurentien weigert te reageren op ophef na serie over slavernij

Prinses Laurentien weigerde woensdagochtend vragen te beantwoorden over de ophef die is ontstaan na de Omroep Max-serie In Sporen van Slavernij. De prinses, die ter gelegenheid van het Nationale Voorleesontbijt in Reigersbos aanwezig was in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, liet de aanwezige pers herhaaldelijk weten niet over het onderwerp te willen praten en de focus te willen houden op “het voorlezen”.

De aanwezige pers stelde de prinses vragen over de kritiek die zij over zich heen kreeg na haar veelbesproken uitspraken in een interview met het Algemeen Dagblad. De prinses legde tijdens het gesprek met de krant een link tussen het onrecht dat haar tot slaaf gemaakte voorouders is aangedaan en wat haar is aangedaan in de toeslagenaffaire.

“Ik hoef nergens antwoord op te geven”, antwoordt de prinses wanneer ze door een verslaggever van Shownieuws meerdere keren wordt gevraagd in te gaan op de kwestie. “Voorlezen gaat voor.”

Prinses Laurentien kreeg in het programma te horen dat ze een Chinese voormoeder heeft en ontdekte dat er onder haar voorouders zowel slavenhouders als tot slaaf gemaakten waren. Voor de camera van RTL Boulevard laat Laurentien weten “enorm trots te zijn” op iedereen die heeft meegewerkt aan het programma.