Laurentien wil minstens een keer per week in vintagezaak zijn

Prinses Laurentien wil “in ieder geval één keer in de week” in haar vintagekledingwinkel in Den Haag zijn. Dat vertelde de prinses vrijdag bij de opening van My Lima Lima aan het ANP. De opbrengst van de winkel gaat grotendeels naar goede doelen. “We hebben nu al een aantal mensen kunnen helpen, zoals een kind dat bijna geen kleding had.”

Medeoprichters Eloise, de dochter van Laurentien, en Thomas Latcham, de vaste zakenpartner van de prinses, waren erbij om de eerste mensen op te vangen. Ook Laurentiens zoon en Eloises broer Claus-Casimir was bij de opening van de winkel. Rond 12.00 uur openden de deuren en stroomden de eerste mensen binnen. De eerste bezoeker, een vrouw, werd extra in het zonnetje gezet. “Er kan er maar één de eerste zijn”, zei Laurentien.

Het doel voor dit jaar is om 365.000 euro te geven aan goede doelen, staat op de site van de winkel. Maar het uiteindelijke doel staat los van geld, laat prinses Laurentien weten. “Het streven is om een mens per dag te helpen. Dit jaar is een schrikkeljaar, dus 366 mensen. Minimaal.”

Duidelijke visie

Ook Laurentiens dochter vertelde eerder aan LINDA. dat zij ook van plan is om vaak langs te komen. Prinses Laurentien en haar dochter hebben “een duidelijke visie” met de zaak, waar de prinses en gravin hun eigen kleding verkopen, maar ook exclusieve stukken van anderen. “Ruimhartig, menselijk, positief”, vat de echtgenote van prins Constantijn samen.

Op dit moment werkt My Lima Lima samen met Kids Rights en Stichting Everyday People, maar het streven is om uiteindelijk met meer goede doelen samen te werken. “We zijn blij dat goede doelen ons weten te vinden”, zegt de prinses. Ze laat weten dat meer doelen interesse hebben getoond in een samenwerking. Die doelen moeten uiteindelijk wel passen bij hun visie.

Lima is de Romeinse godin van de ommekeer. Het doel is om kleding die anders niet gedragen wordt om te zetten in een geldbedrag waarmee mensen geholpen kunnen worden, legt prinses Laurentien uit. “Anders is het verloren geld dat in een kast hangt.”