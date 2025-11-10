Laurentien zet zich in Schiedam in voor lezen en schrijven

Prinses Laurentien heeft maandag een bezoek aan Schiedam gebracht om de samenwerking tussen de gemeente Schiedam en Taalschatten te promoten. Dit is een initiatief van de stichting Lezen en Schrijven om ervoor te zorgen dat meer kinderen bij de start van de basisschool over een goed taalniveau beschikken.

Diverse onderzoeken in binnen- en buitenland toonden de afgelopen jaren aan dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruitgaat. Taalschatten werkt samen met lokale coalitie Kansrijke Start Schiedam, die wil dat ieder kind in de eerste jaren van zijn of haar leven een gezond en kansrijk leven heeft.

Behalve Laurentien was ook babybreinexpert Marion van den Heuvel van Tilburg University aanwezig. Zij hield een interactieve presentatie over het belang van taal in de eerste levensjaren.