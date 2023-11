Lee Towers krijgt kippenvel bij herinnering aan Koningsdag

Lee Towers kijkt nog steeds met veel plezier terug op Koningsdag in ‘zijn’ Rotterdam afgelopen april. De zanger vertelt aan De Telegraaf dat hij “nog kippenvel” krijgt als hij terugdenkt aan het moment met de koninklijke familie op het podium.

De 77-jarige Towers moest door blessures tijdens zijn optreden op Koningsdag op een kruk blijven zitten. “Door mijn toestand kon ik geen kant uit, en blijkbaar had ook de koninklijke familie vernomen wat mij was overkomen. Ze besloten af te wijken van het protocol en kwamen stuk voor stuk mijn kant op – in plaats van andersom, zoals dat eigenlijk hoort. Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Ariane en de rest van de familie, ze kwamen me allemaal persoonlijk de hand schudden of een knuffel geven.”

De zanger was daardoor “ontroerd. Mijn haren stonden recht overeind, ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan terugdenk”.

Onderscheidingen

Towers is naar eigen zeggen koningsgezind. “Ik heb ze eerder ontmoet tijdens de Uitblinkerslunch op het paleis, en heb in het verleden ook meerdere malen met Beatrix en Bernhard gesproken. Thuis, in mijn vitrine met memorabilia, liggen de ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Onderscheidingen waar ik trots op ben.”

De liefde voor het koningshuis heeft de zanger van huis uit meegekregen. “We hadden thuis een groot portret van Willem van Oranje aan de muur hangen. Mijn vader was van 1888 en maakte zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog mee. Wanneer ik op belangrijke momenten het volkslied hoor, krijg ik vaak een brok in mijn keel. Vroeger, als er weer eens een landgenoot wereldkampioen was geworden, stonden we er zelfs allemaal bij te janken.”