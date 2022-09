Leerlingen van Nederlandse school trakteren Máxima op cadeaus

Koningin Máxima is woensdag bij aankomst van een Nederlandse school in Silicon Valley in Californië opgewacht door een groep leerlingen. De vorstin werd getrakteerd op meerdere tekeningen, kaarten en zelfs een tulp van chocola. “Daar ga ik van smullen”, reageerde ze toen ze het laatstgenoemde cadeautje in ontvangst nam.

Ook over de tekeningen was de koningin enthousiast. “Een heel mooi paard. Net het paard van Sinterklaas”, zei Máxima tegen een van de Nederlands sprekende kinderen.

De koningin wilde ook graag weten hoe ze het leven in Californië ervaren. “Heel veel zon en heel warm denk ik”, schatte ze in.