Legerregiment trakteert koningin Camilla op broche

Koningin Camilla is na een bezoek aan een nieuwe legerkazerne in Aldershot niet met lege handen naar huis gegaan. Ze kreeg als blijk van waardering voor haar steun aan het 4e Bataljon van het Ranger Regiment een bijpassende broche.

Camilla kon het geschenk duidelijk waarderen. “Het is prachtig, ik ga het meteen opdoen”, zei ze volgens de BBC toen ze het doosje opendeed. Tijdens de rest van haar bezoek aan het regiment droeg ze de broche.

De koningin was naar Aldershot, niet ver van Londen, gekomen voor de lancering van een liefdadigheidsinstelling ter ondersteuning van soldaten. Camilla sprak met soldaten die in Jordanië en Libanon zijn ingezet en vertelde een van de militairen een beetje jaloers te zijn. “Wat heb je een geluk, ik heb altijd al naar Libanon gewild.”