Leiders condoleren koning Marokko na aardbeving

Verschillende leiders hebben hun medeleven betuigd aan de Marokkaanse koning Mohammed VI nadat Marokko werd getroffen door een zware aardbeving. Onder anderen de sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, stuurde een bericht aan de koning.

“Ik betuig mijn diepste medeleven aan koning Mohammed VI en de bevolking van Marokko over de verwoestende aardbeving die het land heeft getroffen”, stelt de sjeik van de VAE volgens staatspersbureau WAM. “Wij in de VAE steunen Marokko in deze moeilijke tijd en wensen alle getroffenen een spoedig herstel.”

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet van zich horen. Hij condoleert via X de Marokkaanse koning Mohammed VI en de Marokkaanse bevolking na de “verschrikkelijke aardbeving”. “Ik wens de gewonden een spoedig herstel toe. Oekraïne is in deze tragische tijd solidair met Marokko”, verklaarde hij.

Het kantoor van de Finse president liet weten dat Sauli Niinistö een brief heeft gestuurd aan koning Mohammed VI. Daarin drukt hij zijn “diepste medeleven” uit na de verwoestende aardbeving in Marokko. Bij de beving in het zuiden van het Noord-Afrikaanse land kwamen meer dan zeshonderd mensen om het leven.