Lelystad wacht ook in de regen op koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagochtend in een druilerig Lelystad begonnen aan het streekbezoek aan Flevoland. Het koningspaar arriveerde even na 10.00 uur bij het feloranje Agora Theater.

Voor het theater werd het koningspaar, ondanks de regen, welkom geheten door zo’n honderd mensen en een grote groep kinderen met vlaggetjes. Onder gejuich stapten Willem-Alexander en Máxima uit de auto en na het schudden van enkele handen verplaatste het koningspaar zich naar cultureel centrum De Kubus. Daar werden ze ontvangen door de directeur van het centrum, Alex van Zijl en wonen ze een repetitie van een theaterproductie bij, uitgevoerd door cliënten van zorgorganisatie Kwintes. Ook vindt het taalfestival The Cube plaats.

Het streekbezoek richt zich op de toekomstige balans tussen wonen, werken, recreatie, voedselproductie en natuur in Flevoland. Om die reden bezoekt het koningspaar dinsdag verschillende plekken in de regio. Na Lelystad reizen de koning en koningin verder naar Nationaal Park Nieuwland, Almere en Zeewolde.

Dit is het tweede streekbezoek van het jaar. In mei bezocht het koningspaar Lopikerwaard en Vijfheerenlanden.