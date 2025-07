Leona Lewis krijgt onderscheiding van koning Charles

Leona Lewis heeft woensdag op Windsor Castle een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van koning Charles. Lewis werd eerder al benoemd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk, voor haar diensten voor de muziek en liefdadigheid.

De 40-jarige Lewis werd bekend als winnares van het derde seizoen van de Britse versie van The X Factor. Later scoorde ze een grote hit met het nummer Bleeding Love. Ze is verder bekend van liedjes als Better in Time en Run.

Ook zangeres Myleene Klass kreeg een onderscheiding van Charles. Het voormalige lid van de groep Hear’Say werd onderscheiden voor haar liefdadigheidswerk. Ze zette zich onder meer in om ervoor te zorgen dat ook mensen die een miskraam hebben gehad betaald rouwverlof krijgen.