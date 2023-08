Leonor ‘een beetje nerveus’ bij start militaire opleiding

De Spaanse prinses Leonor zegt “een beetje nerveus” te zijn voor haar opleiding aan de militaire academie in Zaragoza. Dat vertelde de oudste dochter van koning Felipe aan de verzamelde pers voordat ze de academie binnenging.

Leonor zei dat ze de driejarige opleiding “met groot enthousiasme” tegemoetgaat. Tegen de media buiten de academie zei Felipe alle vertrouwen in zijn 18-jarige dochter te hebben. “Het is spannend, we steunen haar enorm. De eerste dagen zullen moeilijk worden, maar ze zal deze met daadkracht en geduld doorstaan.”

De royals arriveerden kort na de middag bij de militaire academie van het leger in Zaragoza. Naast Felipe en koningin Letizia was ook prinses Sofía, de zus van Leonor meegekomen.

De prinses zal een jaar op de militaire academie van Zaragoza doorbrengen. Daarna gaat haar training verder bij de marine. Bij de luchtmacht zal ze de training afronden.