Leonor stuurt felicitaties naar afgestudeerde zus Sofía

Het Spaanse hof heeft een reeks niet eerder gepubliceerde familiefoto’s van de zusjes Leonor en Sofía, de dochters van koning Felipe en koningin Letizia, gedeeld. De beelden waren onderdeel van een verrassingsfilmpje dat Sofía van haar oudere zus kreeg vanwege haar afstuderen.

De 19-jarige prinses Leonor kon de festiviteiten van Sofía (18) niet bijwonen omdat ze in Zuid-Amerika zit voor een zes maanden durende zeereis, als onderdeel van haar militaire opleiding.

Op de foto’s is te zien dat Leonor en Sofía een hechte band hebben. Het gaat om onder meer beelden van hun jeugd, vakanties en feestjes. In de compilatie zit ook een korte video waarin te zien is dat Leonor en de andere bemanningsleden van het opleidingsschip een verjaardagsliedje zingen voor Sofía. Ze sluit af met een persoonlijke boodschap voor haar zus.

Sofía studeerde twee jaar aan het UWC Atlantic College in Wales. Leonor zat eerder op dezelfde school. Zij zat toen bij prinses Alexia in de klas.